Confira opções de serviços gratuitos de computação em nuvem

Após "aposentarem" o disquete como um suporte para armazenar e transportar arquivos, o CD e o DVD perderam espaço para os pen-drives. Mas agora quem está sendo deixado de lado é justamente o pen-drive, em função da popularização de uma ferramenta de armazenamento online: o cloud computing (computação em nuvem). Um dos motivos que explicam a popularização do serviço é que ele também está disponíveis gratuitamente.

Já uma tendência entre empresas, os serviços em nuvem permitem o acesso aos dados armazenados de qualquer dispositivo com acesso à internet, seja ele um computador, smartphone ou tablet. Daí a referência às "nuvens", por conta da possibilidade de poder acessar os dados de qualquer lugar.

A associação de defesa do consumidor Proteste realizou um teste com as versões gratuitas de 12 serviços de nuvem. De acordo com o técnico da Proteste Thiago Leite Porto e Silva, os serviços que tiveram as melhores notas, em quesitos como segurança, velocidade de carregamento, espaço e facilidade de uso, foram o Copy e o Mega, que acabaram empatados como melhores serviços de nuvem do teste. Além dos dois serviços citados, o Dropbox e o OneDrive também foram bem avaliados no teste, segundo o técnico da Proteste. Confira na galeria abaixo.

Segurança. Antes de abrir uma conta em um serviço de nuvem, o consumidor, porém, deve ficar atento para não deixar que seus dados sejam armazenados sem proteção ao sigilo e controle de acesso, avalia Paulo Pagliusi, presidente da Cloud Security Alliance Brasil (CSA-Br), entidade que fomenta boas práticas de segurança para serviços de nuvem.

"Com serviços gratuitos, o consumidor tem que tomar cuidado, porque nada é de graça na internet. A pessoa pode até não pagar com dinheiro real, ou bitcoin, mas ela pode acabar pagando com sua própria informação armazenada", afirma Pagliusi, que é PhD em Segurança da Informação.

A segurança, não por acaso, é um ponto central nos serviços de nuvem. A maioria dos provedores utiliza uma criptografia – sistema que codifica informações, tornando-as compreensíveis só para quem tem a chave – de 128 bits. Embora seja considerada "segura", o ideal é a utilização de chaves de 256 bits.Segundo especialistas consultados pela Proteste, em uma criptografia de 256 bits, seriam necessários mais de mil anos para testar todas as possibilidade de chaves para descodificar a informação – daí o motivo dela ser mais segura.

"No passado, ter uma chave de 128 bits fazia uma grande diferença. Mas hoje, com o avanço do poder computacional, se você tiver a oportunidade de usar chaves de 256 bits é melhor. O recomendável é sempre nivelar por cima", diz Pagliusi.

De acordo com o especialista, o consumidor também deve ficar atento ao fato de o provedor do serviço de nuvem ter – ou não – servidores baseados no País. "No armazenado em nuvem, em última instância, a informação estará armazenada em um servidor físico, que pode estar em outro país, e nada impede que a lei desses países permita o acesso a sua informação sem o seu consentimento. Isso deve ser bem analisado", afirma.

Dessa forma, Pagliusi defende que o consumidor leia os termos e condições do contrato antes de disponibilizar informações em um serviço de cloud. "É muito importante ler os contratos. Nada é de graça da internet. O consumidor deve ler os termos e condições de aceite. O provedor pode ser autorizado a vasculhar sua nuvem e usar as informações como quiser, e até a interromper serviços”, afirma.

Em caso de o consumidor vender um aparelho cadastrado em um sistema de nuvem, ele deve tomar alguns cuidados para que a pessoa que comprou não tenha acesso à sua conta. “É recomendável resetar o aparelho com a configuração de fábrica e, além disto, descadastrar o aparelho junto ao provedor de nuvem, para desvincular completamente seu aparelho da sua conta naquele provedor”, afirma o especialista.

Pagliusi recomenda ainda que, caso a pessoa tenha um uso profissional da nuvem, ela deve escolher um sistema pago, pois, assim, ela poderá exigir mais condições de segurança e sigilo das informações. "Se você está pagando, você pode exigir um contrato mais definido e exigir uma política mais clara de acesso e sigilo para suas informações", afirma.