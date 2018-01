Confira os casos para saque do FGTS Na semana passada, o governo alterou as regras de saque do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O direito foi estendido para pessoas com mais de 70 anos que ainda trabalhem e dependentes de portadores do vírus HIV. Já na lei que definia as regras para o pagamento dos valores expurgados na implementação dos planos Collor 1 e Verão, havia uma ampliação do direito de saque, mas apenas dos valores relativos à correção (não do saldo) para dependentes de portadores de HIV e idosos com mais de 65 anos. A lei também contempla os empregados não concursados de entidade de administração pública, que não recebiam o benefício no momento do desligamento. Agora, o saque do saldo do Fundo é possível nos seguintes casos: - trabalhadores formais demitidos por justa causa; - no momento da aposentadoria; - para a compra da casa própria; - pacientes de doenças terminais, como câncer e Aids; - dependentes de portadores de HIV; - pessoas com mais de 70 anos;