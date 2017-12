Confira os impostos federais que vencem hoje Termina hoje o prazo para o recolhimento do carnê-leão, do imposto sobre ganhos de capital na venda de bens e do Imposto de Renda (IR) sobre o lucro na venda de ações em junho, sem acréscimo. Todos devem ser recolhidos pelo contribuinte até o último dia útil do mês seguinte ao do fato gerador do imposto. Carnê-leão Quem recolhe o carnê-leão deve calcular o imposto sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, como aluguel e pensão alimentícia, ou do exterior, superiores a R$ 900,00, já com as deduções com dependentes, INSS, livro-caixa, entre outras. No caso de aluguel, podem ser deduzidos os valores pagos a título de administração imobiliária. Código: 0190. Imposto sobre ganho de capital Já o imposto sobre ganho de capital referente à venda de bens é calculado sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o de aquisição. A alíquota para o cálculo do tributo é de 15%. Há casos de isenção, como na venda de bens de até R$ 20 mil; de imóvel adquirido até 1969 ou do único imóvel por até R$ 440 mil, desde que o contribuinte não tenha feito outra venda nos últimos cinco anos. No caso de imóvel, existe abatimento de 5% por ano que o bem pertenceu ao contribuinte até 1988. Código: 4600. Venda de ações O imposto sobre ganhos na venda de ações só é devido por quem obteve lucro em negócio cujo valor de alienação seja superior a R$ 4.143,50. Para o cálculo do lucro, é preciso apurar a diferença entre o valor médio de venda e o custo médio de aquisição. Isso no caso de investidores que compraram mais de um lote de uma mesma ação com preços diferentes. A diferença positiva entre o valor médio de venda das ações e o custo médio de compra deve ser submetida à alíquota de 10%. Código: 6015. As informações são fornecidas pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (SESCON).