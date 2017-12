Confira os Índices de reajuste do aluguel Nesta semana, a maioria dos inquilinos quitará o aluguel referente ao mês de junho. Quem assinou contrato de locação em junho do ano passado ou fez o último acerto no valor do aluguel naquele mês vai pagar o aluguel com o reajuste determinado pelo Índice contratual. Mas, na prática, os proprietários só estão aplicando o reajuste quando o valor que o inquilino paga está abaixo dos preços de locação dos imóveis recém-alugados. Confira os porcentuais de correção: Índice Reajuste IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) 6,63% IGP da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 14,19% IGP-M da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 13,88% Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 6,47% Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 5,34%