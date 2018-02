Confira os preços dos principais cursinhos de SP Os principais cursinhos pré-vestibulares de São Paulo já estão com as inscrições abertas. No Etapa, por exemplo, as aulas começam no dia 9 de março e a instituição está com preços promocionais até sexta-feira, 8 de fevereiro. Para os cursos extensivos, o estudante pode escolher entre os períodos manhã, tarde e noite. O valor da mensalidade do extensivo varia conforme o período e custa entre R$ 265,00 e R$ 760,00. Já os cursos semi-extensivos, que têm duração de cinco meses, estão disponíveis pela manhã e à noite e os preços das mensalidade variam entre R$ 275,00 e R$ 435,00. Nas unidades da Intergraus, o estudante pode escolher um cursinho preparatório direcionado para as faculdades e universidades mais concorridas. O curso extensivo preparatório para a Fuvest só é oferecido no período da manhã e o valor da mensalidade é de R$ 1.060,00. O semi-extensivo para prestar vestibular na Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem a duração de seis meses e sai por cinco parcelas de R$ 1.237,00. O curso semi-extensivo preparatório para Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) sai por cinco parcelas de R$ 1.080,00 e o curso semi extensivo para o Mackenzie ou Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) sai por seis pagamentos de R$ 933,00. O Anglo está com preços promocionais nas suas unidades. Para o curso extensivo de 2002, os preços variam conforme o período e a unidade custam a partir de dez parcelas de R$ 325,00. Já os curso semestrais custam a partir de quatro parcelas de R$ 474,00. No Objetivo, os preços variam conforme o período do curso. No curso extensivo, o estudante paga 11 parcelas de R$ 355,00 se optar pelo curso de humanas no período da manhã. Se o estudante escolher os cursos de extensivos de biológicas ou exatas no período da manhã, paga 11 parcelas de R$ 388,00. O curso extensivo no período da tarde sai por 11 parcelas de R$ 298,00 e no período da noite sai por 11 parcelas de R$ 233,00. Os cursos semi-extensivos custam a partir de cinco parcelas de R$ 252,00. Cursinho da Poli tem 15 mil vagas O Cursinho da Poli está oferecendo 15 mil vagas para o seu curso extensivo a estudantes de menor poder aquisitivo e grupos excluídos. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro de segunda a sexta-feira, das 9 às 21 horas, na Avenida Ermano Marchetti, 576, Água Branca, zona Oeste. Para concorrer a uma vaga, o candidato deve comprar o manual, no valor de R$ 5,00, pagar taxa de R$ 50,00 e preencher ficha de inscrição. As mensalidades variam de R$ 95,00 a R$ 145,00. Contatos Anglo - (0xx11) 3273-6000 Etapa - (0xx11) 5574-0722 Intergraus - (0xx11) 3081-8711 Objetivo - (0xx11) 3170-3822 Poli - (0xx11) 3611-8552. Veja nos links abaixo dicas de especialistas sobre como escolher o cursinho ideal e as recomendações do Procon-SP para a contratação deste serviço.