Confira os preços e atividades dos acampamentos Alguns acampamentos ainda possuem vagas de estadia para crianças e jovens nas férias da temporada de janeiro. Veja o quadro de atividades, preços, faixa etária e datas das temporadas disponíveis nos acampamentos para janeiro de 2002 preparado pela Agência Estado. Acampamento Acampamento Faixa etária Temporadas Preço Atividades Acampamento Aldeia Tel: (0xx11) 3032-8380 São Roque (SP) 4 a 14 anos 15 a 22 de janeiro 22 a 28 de janeiro 15 a 28 de janeiro R$ 600,00 em 5 parcelas de R$ 120,00 R$ 525,00 em 5 parcelas de R$ 105,00 R$ 980,00 em 5 parcelas de R$ 196,00 Desconto para irmãos e 5% de desconto à vista. Piscinas, toboáguas, cachoeira, trilha ecológica, lago, discoteca, quadra poliesportiva, quadra de vôlei na areia, salão de jogos, campos de futebol, videokê, horta, passeios ao Ski Mountain Park e ao Hopi Hari. Acampamento dos Vip?s Tel: (0xx11) 5543-6308/5041-4160 Sorocaba (SP) 5 a 16 anos 12 a 19 de janeiro 19 a 26 de janeiro R$ 460,00 à vista ou em 4 parcelas de R$ 124,00 Para 2 irmãos, R$ 890,00 à vista ou em 4 parcelas de R$ 230,00 Parede de alpinismo, cama elástica, trilhas ecológicas, danceteria, oficina de arte, horta, pomar, teatro, fogueira, tirolesa e torneios esportivos Acampamento dos Pumas Tel: (0xx11) 5051-0070/ 5051-7192 Pindamonhangaba (SP) 5 a 17 anos 9 de janeiro a 2 de fevereiro 16 de janeiro a 2 de fevereiro 9 a 21 de janeiro 21 de janeiro a 2 de fevereiro R$ 61,00 a diária R$ 61,00 a diária R$ 71,00 a diária R$ 73,00 a diária Desconto de 3% para irmãos Futebol, vôlei, deck-tênis, basebol, cama elástica, rugby, trilha de jeep, paintball, hipismo, canoagem, arco e flecha, rafting, discoteca, teleférico e visita ao Sítio do Pica Pau Amarelo Acampamento Nosso Recanto Tel: (0xx11) 5561-7419 Sapucaí Mirim (MG) 5 a 16 anos 4 a 13 de janeiro 14 a 27 de janeiro 4 a 27 de janeiro R$ 768,00 R$ 1.096,00 R$ 1.596,00 O pagamento pode ser realizado em até 4 vezes. Desconto de 5% a partir do segundo irmão. Futebol, basquete, vôlei, atletismo, tênis, tênis de mesa, dama, xadrez, trilhas, passeio a cavalo, gincanas, teatro, festas típicas, danceteria, jogos noturnos, festas típicas, escotismo e cama elástica Acampamento Sítio do Carroção Tel: (0xx15) 251-5607 Tatuí (SP) 5 a 15 anos 7 a 13 de janeiro 14 a 20 de janeiro 21 a 27 de janeiro R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00 O pagamento poder ser realizado em 3 parcelas de R$ 320,00. Dois irmãos pagam 3 parcelas de R$ 609,00 Cama elástica, carverna, parque palenteológico, baile do Havaí, teleférico, telescópio, discoteca, touro mecânico, show pirotécnico, videokê, jogos noturnos, passeio de barco, piscina e curso de fotografia Acampamento Turma dos Leões Tel: (011) 5535-5528/ 5535-4688 Cantareira (SP) e Serra Negra (SP) 4 a 16 anos 12 a 18 de janeiro 14 a 18 de janeiro 14 a 20 de janeiro R$ 487,00 R$ 367,00 R$ 487,00 O pagamento pode ser realizado em 3 parcelas e irmãos têm desconto de 5%. Visita ao Hopi Hari, passeios de barco, videokê, discoteca, horta, futebol, balão pula-pula, alpinismo, rappel, arco e flecha, trilha, oficina de arte, oficina de circo, cavalgada noturna, bóia cross, brinquedos aquáticos, ginásio poliesportivo e futebol no sabão ACM São Paulo Tel: 3138-3113/ 256-1605 Boituva (SP) 7 a 14 anos 8 a 15 de janeiro 15 a 22 de janeiro 22 a 29 de janeiro R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00 Desconto de 10% para irmãos Atividades recreativas, futebol, natação, vôlei, basquete, atividades sociais, espirituais, educação ambiental, desenvolvimento de responsabilidade e convivência em grupo. English Camp Tel: (0xx11) 3062-6333 Itapetininga (SP) 8 a 16 anos 6 a 12 de janeiro 13 a 19 de janeiro 20 a 26 de janeiro R$ 590,00 R$ 590,00 R$ 590,00 Á vista 5% de desconto ou em 3 vezes sem juros ou 5 parcelas com entrada de R$ 200,00 e mais 4 vezes de R$ 107,00. Desconto de 5% para irmãos Campeonatos esportivos, culinária, videokê, teatro, coral, gincanas, discoteca, jogos noturnos, festas típicas e edição de jornal. Todas as atividades são em inglês. Fazenda Monjolinho Tel: (0xx19) 481-5676 São Pedro (SP) 4 a 16 anos 20 a 27 de janeiro R$ 460,00 O pagamento pode ser feito em até 5 parcelas de R$ 92,00. Atividades esportivas, jogos aquáticos, piscinas aquecidas com toboáguas, gincanas, alpinismo, trilhas ecológicas, teatro, dança, arco e flecha, videokê, festas temáticas, danceteria e fogueira Fábrica de Amigos Tel: (0xx11) 5561 ?0984 6 a 16 anos 14 a 21 de janeiro R$ 385,00 O pagamento pode ser feito em até 5 parcelas de R$ 88,50 Escalada natural, RPG, cavalgada, passeios ecológicos, gincanas, cama elástica, passeio de trem, pernoite em barracas, cachoeira, teatro, artesanato em argila, baseball, esportes radicais, festas e jantares típicos, danceteria, kart de gravidade, tirolesa e rappel, jogos de mato e atividades esportivas Leões & Aventura Tels: (0xx11) 5533-7301 ou 5535-8675 Serra da Cantareira (SP) 4 a 16 anos 19 a 25 de janeiro R$ 430,00 Playground, trilhas na mata, caiaque, pedalinho, barco a remo, campo de futebol, quadra de areia, jogos de salão, clínica de basquete, charrete, carro de boi, cavalo, viveiro de avestruz, ordenha leiteira, piscina, teatro com palco, escalada e ginásio de esportes. Peraltas Tel: (0xx11) 3813-1900 Brotas (SP) 4 a 16 anos 2 a 5 de fevereiro 4 a 9 de janeiro 16 a 21 de janeiro 21 a 27 de janeiro 27 de janeiro a 2 de fevereiro 21 de janeiro a 5 de fevereiro R$ 349,00 R$ 545,00 R$ 515,00 R$ 598,00 R$ 598,00 R$ 1.359,00 O pagamento pode ser feito em até 4 parcelas sem juros Equitação, teatro, boiacross, rafting, 3 toboáguas, 5 piscinas aquecidas, touro mecânico, cama elástica, mini-teleférico, ginásio poliesportivo, playground, campo de futebol, quadras de tênis, campos de areia, discoteca com karaokê e fazenda como mini animais. Rancho Aruanã Tel: (0xx11) 5054-0890 ou 4661-2112 Embu Guaçu (SP) 4 a 17 anos 6 a 13 de janeiro 13 a 20 de janeiro 20 a 27 de janeiro R$ 630,00 R$ 630,00 R$ 630,00 O pagamento pode feito em 3 parcelas. Na inscrição de irmãos, o segundo terá 5% e o terceiro 10% de desconto sobre o primeiro Festa country, jantar de gala, danceteria, gincanas, circuito alternativo, futebol, handebol, voleibol, tênis, atletismo, natação, basquete, beisebol, taco, ginástica olímpica, teatro, jornalismo, cinema, oficina de artes, fábrica de pipas, fábrica de pães e pizza, pomar, horta, escaladas, rapel, tirolesa, cama elástica, passeio a cavalo, trilhas, tiro ao alvo e arco e flecha. República do Lago Acampamento Tel: (0xx11) 3034-2930 Leme (SP) 6 a 16 anos 8 a 17 de janeiro 19 a 28 de janeiro R$ 900,00 R$ 900,00 O pagamento pode ser feito em 3 vezes de R$ 315,00 Atividades náuticas, banana-boat, acqua jump, vela, esqui aquático, alpinismo, pebolim humano, atividades esportivas, dança, oficina de artes, capoeira e trilhas