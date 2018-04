Confira os principais pontos da cúpula energética A 1ª Cúpula Energética Sul-Americana, que acontece nesta segunda e terça-feira em Ilha Margarita, na Venezuela, trará diversos assuntos à mesa de negociações, entre eles a expansão da produção de etanol, principal assunto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva trazem para o evento. Presidentes e ministros dos países da Comunidade Sul-Americana de Nações (Casa) negociam até terça-feira uma declaração conjunta sobre o tema energético. A cúpula representa a continuação do diálogo iniciado no Rio de Janeiro em dezembro, na última reunião dos países que compõem o Mercosul. Confira abaixo os principais pontos de discussão da cúpula: Gasoduto do Sul: Artéria da integração energética da América do Sul, o gasoduto requer investimento de US$ 20 bilhões. O primeiro trecho terá 5 mil quilômetros e capacidade de transporte de 50 milhões de metros cúbicos/dia, pouco mais que o consumo do Brasil, hoje suprido pelo gás boliviano e a produção nacional. Engajado no projeto, o governo Lula não esconde seu interesse exclusivo no primeiro trecho, que cruzará a floresta amazônica e o sertão nordestino para levar o insumo de Mariscal Sucre (Venezuela) até Recife (PE). Etanol: o Brasil tem interesse em criar uma rede mundial de fornecimento de biocombustível e já conseguiu as adesões de Evo Morales, da Bolívia, e de Rafael Correa, do Equador. Inimigo declarado do governo norte-americano, Hugo Chávez declarou que tentará encontrar uma alternativa à parceria entre Brasil e EUA para o estímulo à produção de biocombustível. Chávez quer que a conferência de 12 países concentre-se na integração regional como contrapeso aos Estados Unidos. "Gradualmente, o império dos EUA terminará como um tigre de papel e nós, povos da América Latina, nos tornaremos os verdadeiros tigres de aço", disse. Integração: Para o Itamaraty, a 1ª Cúpula Energética Sul-Americana terá importância política por si só, pois abrirá a todos os países da região a perspectiva de aproveitar a vantagem especial da América do Sul, a auto-suficiência em energia. Além disso, a iniciativa é um dos motores da integração sul-americana, objetivo estratégico da política exterior do governo Lula. Banco do Sul: Lula tentará bloquear a proposta de Chávez de compor o Banco do Sul com dinheiro das reservas internacionais dos países da região. Néstor Kirchner, da Argentina, deve aliar-se a Lula. O presidente brasileiro deixará claro que não pretende ver o Banco do Sul como espécie de financiador benevolente de rombos fiscais de países sul-americanos. Na outra frente, o idealizador do Banco Sul, presidente Chávez, já se dispôs a debitar US$ 1 bilhão das reservas venezuelanas para engrossar esse novo fundo. Opep do Gás: A formação de um grupo similar à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de países produtores de gás natural também será discutida no encontro ´Roupa suja´: A portas fechadas, sem ministros observadores, o encontro vai repetir a fórmula de lavagem de roupa suja adotada nos últimos dois encontros de presidentes dos países da Casa.