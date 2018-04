Confira os principais pontos do relatório do FMI O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira o seu Relatório de Estabilidade Financeira Global (GFSR) de 2007, comentando o cenário econômico global e trazendo ainda alguns itens dedicados às economias emergentes. Veja os principais pontos do texto: » Fundo projeta crescimento global saudável para 2007, citando que os riscos diminuíram desde setembro de 2006 » Principais riscos são o mercado imobiliário dos EUA e um ajuste desordenado dos desequilíbrios globais » No geral, houve uma redução dos riscos macroeconômicos e uma modesta ampliação dos riscos financeiros » Fundo afirma que investidores têm subestimado os riscos derivados de instrumentos modernos dos mercados financeiros » Riscos não representam, individualmente, uma ameaça à estabilidade financeira. "Mas um efeito adverso em uma delas poderia levar a uma reavaliação dos riscos em outras" e o ajuste para um nível maior de volatilidade pode não ser suave » O crescimento do carry trade (captação em moeda com juro menor para aplicação em países com taxas mais altas) é outro sinal de que os participantes dos mercados não vêem os fatores cíclicos, como o aumento do volume de negócios e o elevado apetite por risco. Isso contribui para o ambiente de baixa volatilidade reverter no curto prazo » Ainda entre as áreas em que os riscos têm aumentado, o FMI cita o crescimento maciço nas aquisições (buyouts) de private equity. Há sinais de que os riscos estão aumentando à medida que os valores das companhias visadas aumentam junto com a alavancagem » Perdas do mercado de hipotecas subprime dos EUA - mercado imobiliário voltado para a população americana com histórico de calote - podem se espalhar para outros segmentos dos mercados » Os hedge funds podem contribuir para aumentar a volatilidade, adverte o FMI. Segundo o Fundo, os "hedges podem também atuar como transmissores ou amplificadores de choques iniciados em outros lugares" » Na alocação de ativos entre regiões diferentes, os Bancos Centrais aparecem como participantes-chave e "têm contribuído para o financiamento dos desequilíbrios globais" » Riscos ao financiamento do déficit de conta corrente dos EUA continuam Emergentes » A perspectiva global positiva, incluindo preços de commodities elevados no geral, continua fornecendo um cenário favorável aos emergentes » Riscos aos mercados emergentes recuaram um pouco, diante de uma melhora de fundamentos econômicos » Países continuaram a seguir sólidas políticas macroeconômicas e têm feito progresso em direção ao câmbio flutuante e ao gerenciamento prudente da dívida » Combinação melhor ambiente externo, melhores políticas, e reduzido nível de dívida externa foi refletida no maior aumento dos ratings de crédito dos emergentes (classificação pelas agências de risco) » Mudanças fundamentais, combinadas com elevado apetite por risco, trouxeram os spreads dos mercados emergentes para recordes de baixas no início de 2007 » Aumento do apetite por risco tem influenciado o rápido ritmo e mudança na composição da entrada de capital para os mercados emergentes » Rápido fluxo de capital para alguns países emergentes poderia representar desafios à estabilidade financeira » Países da América Latina têm atraído entrada de capital significativa e testemunhado a aquisição dos bancos locais por bancos internacionais » Maiores riscos para a região têm origem no setor externo e incluem uma queda potencial dos preços de commodity » Na grande parte dos países, incluindo Argentina, Brasil e México, o setor bancário parece mostrar adequada capitalização, melhor qualidade de ativos e crescente lucratividade » Exposição dos bancos à dívida do governo permanece elevada em alguns países, por exemplo, no Brasil