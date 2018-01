Confira os produtos da construção que tiveram imposto reduzido O governo anunciou hoje mais recursos e menos impostos para a habitação e construção civil. No total, o setor receberá R$ 18,7 bilhões. O governo anunciou ainda a lista dos produtos da construção civil que terão reduzida a alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse que tem certeza que a indústria da construção civil passará para os preços a redução tributária. Com este pacote de medidas, o governo pretende incrementar a oferta de crédito imobiliário. Veja abaixo os produtos que tiveram redução do IPI. Produtos que tiveram o IPI zerado (era 5%) - Tubos e conexões de plástico - Caixas d´água - Janelas, caixilhos e alizares de madeira - Portas, caixilhos, alizares e soleiras de madeira - Fio-máquina para concreto - Vergalhão (barra) para concreto - Portas, janelas e seus caixilhos, alizares e soleiras, de ferro ou aço - Material para andaimes, para armações e para escoramento - Chapas, barras, perfis e semelhantes para construções, de ferro ou aço - Fios de cobre - Outros condutores elétricos para tensão inferior a 1.000 volts Ficaram com IPI de 5% (era 10%) - Tintas e vernizes à base de poliésteres, dissolvidos em meio não aquoso - Tintas e vernizes à base de polímeros acrílicos e vinílicos dissolvidos em meio não aquoso - Outros tipos de tintas, dissolvidos em meio não aquoso - Outros tipos de vernizes, dissolvidos em meio não aquoso - Tintas e vernizes dissolvidos em água - Argamassa - Pias e lavatórios de plástico - Assentos e tampas de sanitário, de plástico - Azulejos cerâmicos para piso e revestimento - Vasos sanitários, caixas de descarga, pias e lavatórios e outros aparelhos semelhantes para uso sanitário, de porcelana ou outro material cerâmico - Vidro em chapas ou em folhas - Pias e lavatório de aço inoxidável - Fios de cobre Ficaram com IPI de 5% (era 12%) - Torneiras e registros do tipo usado em banheiros ou cozinha - Válvulas tipo gaveta