Confira os reajustes de aluguéis Os reajustes dos aluguéis em maio (pagamento em junho) vão de 5,44% a 13,20%, para os inquilinos que firmaram contrato de locação ou fizeram o último acerto no aluguel em maio do ano passado. Confira os porcentuais, pelos índices mais utilizados pelos mercado de locação: Índice/Instituição Reajuste IPC/Fipe 6,20% IPCA/IBGE 6,77% INPC/IBGE 5,44% IGP/FGV 13,04% IGP-M/FGV 13,20% Esses porcentuais valem tanto para reajustar os aluguéis residenciais como os comerciais. Na prática, porém, o que está determinando à correção do aluguel são os valores de mercado. Há situações em que o proprietário prefere dispensar o reajuste para que o inquilino não faça a mudança para outro mais barato.