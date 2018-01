Confira os reajustes dos planos de saúde A Golden Cross está repassando aumento de 7,12% à mensalidade dos planos de saúde e de 9,5% à prestação do seguro-saúde. A HSBC Seguros está repassando 6,37%. A Unimed Paulistana, Unimed São Paulo e Interclínicas estão reajustando as mensalidades de seus planos de saúde em 5,11%, 7,28% e 5,78%, respectivamente. Já a Saúde Unicor, Marítima Seguros, Porto Seguro, Amil e a Blue Life não estarão aplicando os reajustes anuais às mensalidades de junho, pois não receberam autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A entidade assumiu a competência nessa questão ao substituir a Superintendência de Seguros Privados (Susep). O reajuste, quando autorizado, será retroativo a junho. Por isso, quem tem contrato vencendo este mês, mas ainda não recebeu o reajuste, deve preparar-se para acertar as diferenças depois. O usuário que considerar a alta abusiva deve registrar queixa nos órgãos de defesa do consumidor ou na ANS por meio do Disque-Saúde. O telefone é 0800-611997.