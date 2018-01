Confira os tipos de cirurgia plástica Existem vários tipos de cirurgia plástica no Brasil. Entre as mais conhecidas estão a lipoaspiração, lipoescultura e redução ou aumento da mama. Segundo o chefe da área de cirurgia plástica do setor de queimados do Hospital das Clínicas de São Paulo, Carlos Fontana, todas as operações tem o mesmo risco de outras intervenções cirúrgicas, pois todas precisam de anestesia e procedimentos cirúrgicos. Veja abaixo quais são as operações plásticas existentes e para que parte do corpo elas se aplicam. Abdomenoplastia - É a cirurgia que corrige a flacidez do abdômen, retirando o excesso de pele e gordura. Botox - Substância utilizada para eliminar rugas. O botox atenua a contração dos músculos da região frontal do rosto - a testa - e dos periorbiculares, conhecidos como "pés-de-galinha". Blefaropastia - É a plástica de pálpebras. Realça os olhos proporcionando uma aparência mais jovial. Corrige os excessos de pele, a presença de bolsas (gordura que deixa os olhos inchados) e flacidez muscular da região. Crânio-Maxilo-Facial - Cirurgia que corrige o queixo grande, queixo pequeno ou maxilar afundado. Ginecomastia - A ginecomastia é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento anormal da glândula mamária do homem em função de alterações hormonais ou obesidade. Lipoaspiração e Lipoescultura - Operação realizada para a retirada de gorduras localizadas, proporcionando uma silhueta mais esbelta. Mamoplastia de redução - É uma das mais comuns, dentre as cirurgias plásticas, pois além de ser indicada para melhorar a forma da mama, também é indicada como recurso prevenção de problemas causados por mamas muito grandes. Mamoplastia de aumento - Uma das cirurgias mais realizadas, é indicada para aumentar volume das mamas, em mulheres que desejam ter um busto maior em função de mamas não desenvolvidas, ou que tiveram diminuição de volume devido a gravidez ou perda de peso. O procedimento pode ser feito via axilar ou mamária. Mentoplastia - É a cirurgia para correção das imperfeições do queixo. O queixo é um dos principais pontos de referência no estudo estético da face. Otoplastia - Cirurgia para correção da orelha em abano. Queimaduras - São intervenções cirurgicas que têm por objetivo corrigir defeitos imediatos, decorrentes de queimaduras profundas e limitações estéticas ou funcionais, causadas por suas seqüelas. Reconstrução da Mama - A reconstrução da mama que foi retirada (parcial ou totalmente). Restylane - Promove um preenchimento nas áreas de rugas faciais, através do ácido hialurônico. Ritidoplastia - É plástica da face. Afeta o aspecto externo (envelhecimento da pele) ou o interno (flacidez dos músculos do rosto) Rinoplastia - É a cirurgia estética do nariz. A cirurgia tem por objetivo promover o equilíbrio estético entre o nariz e a face. Com a intervenção também é possível atuar sobre o septo nasal para corrigir disfunções. Transplante capilar - É uma cirurgia realizada em grande quantidade atualmente, graças às novas descobertas e tecnologias que permitem um resultado mais natural.