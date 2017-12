Confira os vôos disponíveis para o carnaval Quem deseja sair de São Paulo neste Carnaval e ainda não providenciou a viagem precisa ir logo atrás de reservas nas companhias aéreas. A maioria dos vôos que sai da capital com destino a Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Florianópolis - lugares tradicionalmente procurados pelos turistas - está praticamente lotada. Os preços variam bastante de acordo com a disponibilidade de cada companhia. Abaixo segue a relação dos vôos com lugares disponíveis para Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Florianópolis, segundo pesquisa realizada ontem e hoje com oito companhias aéreas brasileiras. A última tabela da página mostra os preços que serão oferecidos depois do carnaval, quando há menor procura. Todos os preços referem-se a um trecho (passagem só de ida), sem a taxa de embarque e na tarifa promocional com o maior desconto oferecido. Essas passagens estão sujeitas a várias restrições, que, assim como as promoções, podem sofrer alteração a qualquer momento. A maioria das empresas também aceita reservas pela Internet. (Veja links abaixo). As informações são de responsabilidade das companhias aéreas e estão sujeitas a alteração. Companhia aérea Telefone Viagem de ida Viagem de volta Fly (0xx11) 256-9333 23/2 ? todos lotados 22/2 ? R$ 49,00 28/2 e 1º/3 ? R$ 49,00 Gol (0300) 789-2121 23/2 ? todos lotados 22/2 ? R$ 79,00 a R$ 99,00 28/2 e 1º/3 ? todos lotados Nacional (0xx11) 3155-1400 Não opera Não opera Rotatur/BRA (0xx11) 256-0700 Todos lotados 28/2 ? R$ 75,00 1o/3 ? todos lotados TAM (0800) 123-100 22/2 e 23/2 ? R$ 208,00 28/2 ? R$ 208,00 Transbrasil (0800) 151-151 22/2 e 23/2 ? R$ 170,00 28/2 e 1o/3 ? R$ 255,00 Varig (0xx11) 5091-7000 23/2 ? R$ 184,00 22/2 ? R$ 184,00 28/2 ? R$ 209,00 1o/3 ? R$ 184,00 Vasp (0800) 998-277 22/2 e 23/2 ? R$ 104,00* 28/2 e 1o/3 ? R$ 104,00* * tarifa disponível apenas para a compra de bilhete de ida e volta pelo preço de R$ 208,00 Salvador ? lugares disponíveis Companhia aérea Telefone Viagem de ida Viagem de volta Fly (0xx11) 256-9333 Não opera Não opera Gol (0300) 789-2121 23/2 ? todos lotados 22/2 ? R$ 279,00 28/2 e 1o/3 ? todos lotados 2/2 ? R$ 294,00 Nacional (0xx11) 3155-1400 23/2 ? R$ 375,00 22/2 ? todos lotados 28/2 ? todos lotados 1o/3 ? R$ 395,00 Rotatur/BRA (0xx11) 256-0700 Todos lotados 28/2 e 1o/2 ? R$ 381,00 TAM (0800) 123-100 22/2 e 23/2 ? todos lotados 28/2 ? todos lotados 1o/3 ? R$ 494,00 Transbrasil (0800) 151-151 23/2 ? R$ 609,00 22/2 ? R$ 609,00 28/2 ? R$ 609,00 1o/3 ? R$ 609,00 Varig (0xx11) 5091-7000 23/2 ? lista de espera 22/2 ? R$ 514,00 28/2 e 1o/3 ? lista de espera Vasp (0800) 998-277 23/2 ? lista de espera 22/2 ? R$ 514,00 28/2 ? lista de espera 1o/3 ? R$ 514,00 Recife ? lugares disponíveis Companhia aérea Telefone Viagem de ida Viagem de volta Fly (0xx11) 256-9333 23/2 ? todos lotados 22/2 ? todos lotados 28/2 ? todos lotados 1o/3 ? todos lotados Gol (0300) 789-2121 Não opera Não opera Nacional (0xx11) 3155-1400 Somente 20/2 ? R$ 313,00 Somente 1o/3 ? R$ 377,00 Rotatur/BRA (0xx11) 256-0700 21/2 e 22/2 ? R$ 419,00 a R$ 551,00 28/2 ? R$ 479,00 1o/3 ? R$ 419,00 TAM (0800) 123-100 23/2 ? R$ 814,00 22/2 ? R$ 551,00 28/2 ? R$ 814,00 1o/3 ? R$ 470,00 Transbrasil (0800) 151-151 Todos lotados Somente lista de espera ? R$ 687,00 Varig (0xx11) 5091-7000 23/2 ? R$ 751,00 22/2 ? R$ 551,00 28/2 ? R$ 751,00 1o/3 ? R$ 551,00 Vasp (0800) 998-277 23/2 ? lista de espera 22/2 ? R$ 626,00 28/2 ? R$ 626,00 1o/3 ? R$ 626,00 Florianópolis ? lugares disponíveis Companhia aérea Telefone Viagem de ida Viagem de volta Fly (0xx11) 256-9333 Não opera Não opera Gol (0300) 789-2121 Não opera Não opera Nacional (0xx11) 3155-1400 Não opera Não opera Rotatur/BRA (0xx11) 256-0700 Não opera Não opera TAM (0800) 123-100 23/2 ? todos lotados 22/2 ? R$ 256,00 28/2 ? todos lotados 1o/3 ? R$ 256,00 Transbrasil (0800) 151-151 23/2 ? todos lotados 22/2 ? R$ 277,00 28/2 ? lista de espera 1o/3 ? R$ 222,00 a R$ 277,00 Varig (0xx11) 5091-7000 23/2 ? R$ 334,00 22/2 ? R$ 267,00 a R$ 334,00 28/2 ? todos lotados 1o/2 ? R$ 267,00 Vasp (0800) 998-277 23/2 ? R$ 278,00 22/2 ? R$ 195,00 28/2 ? lista de espera 1o/3 ? R$ 195,00 Preços praticados pelas companhias Companhia aérea Telefone São Paulo-Rio São Paulo-Salvador São Paulo-Recife São Paulo-Florianópolis Fly (0xx11) 256-9333 R$ 49,00 Não opera R$ 259,00 Não opera Gol (0300) 789-2121 R$ 79,00 R$ 279,00 Não opera Não opera Nacional (0xx11) 3155-1400 Não opera R$ 229,00 R$ 258,00 Não opera Rotatur/BRA (0xx11) 256-0700 R$ 75,00 R$ 214,00 R$ 270,00 Não opera TAM (0800) 123-100 R$ 208,00 R$ 453,00 R$ 551,00 R$ 244,00 Transbrasil (0800) 151-151 R$ 106,00 R$ 254,00 R$ 311,00 R$ 139,00 Varig (0xx11) 5091-7000 R$ 206,00 R$ 452,00 R$ 551,00 R$ 245,00 Vasp (0800) 998-277 R$ 104,00* R$ 308,00 R$ 376,00 R$ 167,00 Leia mais nos links abaixo sobre opções de pacotes de viagem para os destinos turísticos mais tradicionais, compra de pacotes pela Internet e opções para quem não gosta de carnaval. Confira também o guia de como escolher a melhor passagem nacional.