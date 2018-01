Confira reajuste dos planos de saúde Associados dos planos ou de seguro-saúde individual com aniversário este mês terão o reajuste anual fixado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Esse percentual de correção varia de acordo com o plano e a seguradora. Na média, estão entre 5,76% a 9,60%. Confira a tabela: Medial Saúde 5,76% HSBC 6,37% Centro Transmontano 6,91% Unimed São Paulo 7,28% Blue Life 7,80% Marítima Seguros 9,51% Sul América 9,44% Golden Cross 9,60% Vale lembrar que as empresas são obrigadas a especificar no contrato todos os critérios para a fixação do reajuste. Se tiver mudado de faixa etária, o associado deverá fazer outro acerto. E caso o participante tenha mais de 60 anos, o aumento por faixa etária deverá ser parcelado em 10 anos.