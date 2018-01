Confira: vencimento de tributos Vence nessa quarta-feira a segunda cota do Imposto de Renda Pessoa Física 2000 - ano base 99. Os contribuintes que optaram pelo parcelamento do Imposto devem ficar atentos ao cálculo do tributo, pois, mesmo sendo pago dentro do prazo, haverá acréscimo de 1% sobre o valor original. No Darf, o campo 06 deverá ser preenchido com 31/05/2000; no campo 07, o valor original da cota, constante na declaração; e no 09, o valor referente aos juros (1% sobre o valor principal). Faça a soma dos valores do campo 07 e 09 e preencha o campo 10. Quem obteve rendimento de pessoa física ou do exterior acima de R$ 900,00 em abril não deve esquecer de recolher o carnê-leão. O imposto alcança aluguel, pensão alimentícia e rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício pagos por pessoas físicas. O código da receita é 0190. O pagamento do imposto sobre ganho de capital referente a vendas de bens em abril também vence quarta-feira. O imposto é calculado sobre a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de aquisição. A alíquota é de 15%. Está isento de imposto o lucro obtido com a venda de bens de valor de até R$ 20 mil, de imóvel adquirido até 1969 ou do único imóvel por até R$ 440 mil, desde que não tenha sido feita outra venda nos últimos cinco anos.