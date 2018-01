Confira vencimento do carne-leão Quem obteve rendimento de pessoa física ou do exterior acima de R$ 900,00 em abril não deve esquecer de recolher o carnê-leão hoje. Esse é o valor já com as deduções permitidas, como dependentes, INSS e livro-caixa. O imposto alcança aluguel residencial, pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial e rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, pagos por pessoas físicas, entre outros. Vale lembrar que o tributo deve ser calculado sobre o total de rendimentos da mesma espécie ou não. O código da receita é 0190.