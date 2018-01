Confiras as vagas abertas nesta semana para trabalhar na KPMG, Unilever e setor público

A Unilever encerra na sexta-feira, 24, as inscrições para seu programa de trainee. Para participar é preciso ter graduação ou pós-graduação concluídas entre 2015 e 2017 e disponibilidade para trabalhar em outras cidades do País. Também são aceitos estrangeiros com visto de trabalho devidamente regularizado.

No total, a gigante de bens de consumo oferece até 15 vagas nas áreas de tecnologia da informação, finanças, customer development e marketing. Sem divulgar o salário oferecido, a empresa garante benefícios como plano de participação nos resultados, assistência médica e odontológica, vale-refeição, seguro de vida em grupo e plano de previdência privada. Para acessar detalhes sobre o processo de seleção, basta acessar esta página.

Setor público. Para quem busca carreira no setor público, há 13 concursos, entre abertos e previstos, para trabalhar como delegado da Polícia Civil em todo o Brasil. Há oportunidades em Estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Norte , Piauí, Alagoas e Amazonas. Os salários podem chegar a R$ 17 mil. Além disso, também há oportunidades para auxiliares e escrivães em algumas cidades. Para informações completas, basta acessar o Diário Oficial da União (DOU).

Auditoria. Já os jovens que buscam construir uma carreira na área de consultoria e auditoria, que está crescendo no País nos últimos anos, o programa de trainee da KMPG pode ser a porta de entrada para esse mercado.

A KPMG está recrutando jovens universitários a partir do 1º semestre e que estudem a noite, para ter disponibilidade de trabalhar 40 horas semanais. As áreas de formação procuradas são Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias e Economia e também é preciso ter inglês a partir do nível intermediário.

A empresa oferece contratação em regime CLT, remuneração compatível com o mercado, subsídio graduação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, convênio farmácia, ticket refeição, participação nos lucros, convênio com academia, subsídio de idiomas, previdência privada e plano de carreira estruturada.

As inscrições estão abertas até dezembro, mas é melhor não perder tempo. Para se inscrever, basta acessar o site de recrutamento da companhia.

Indústria química. Universitários e recém-formados na área de engenharia com foco em Agrícola, Ambiental, Agronômica, Alimentos, Bioenergética, Energia, Elétrica, Produção, Mecânica, Mecatrônica, Química, Segurança do Trabalho e, além das áreas de exatas, Administração, podem se candidatar para uma vaga de trainee no grupo BP.

O grupo, especializado em combustíveis para transporte e geração de energia, lubrificantes para motores e equipamentos industriais, serviços de varejo e produtos petroquímicos para itens de uso diário está recrutando jovens com inglês a partir do nível avançado e com formação entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017.

Disponibilidade para fazer viagens e para trabalhar em qualquer localidade onde a empresa atue também são pré-requisitos para participar do processo seletivo. Para quem tem interesse em atuar no setor químico, as incrições estão abertas até o dia 27 de novembro e podem ser feitas acessando o site da empresa de recrutamento Across.