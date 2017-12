Confirma concordata da Delta Airlines e Northwest A Delta Airlines, terceira maior companhia aérea dos EUA, pediu concordata hoje, em uma decisão que o mercado já antecipara. A empresa sentiu nos últimos meses o golpe de seus altos custos de operação, e da escalada dos combustíveis, além da forte concorrência das companhias de baixo custo. A Northwest, quarta maior companhia aérea dos EUA, também pediu concordata. A empresa sofreu nos últimos meses com elevados custos de operação, altas dos combustíveis e forte concorrência das companhias de baixas tarifas. A Northwest é a quarta dentre as maiores sete companhias aéreas americanas a pedir concordata. As outras três são a Delta, a United Airlines e a US Airways. A American Airways pediu concordata no final de 2002 e ainda não saiu dela. A US Airways se viu no ano passado obrigada a pedir concorda pela segunda vez em dois anos, pois não conseguiu enfrentar a concorrência das novas companhias aéreas de baixas tarifas, altos custos e quedas de receita.