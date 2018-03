Confirmada nova descoberta de petróleo em Sergipe As descobertas da Petrobras no bloco de Sergipe, com volume potencial de 1,9 bilhão de barris, correspondem a 20% da reserva total acumulada pela companhia, de 11 bilhões de barris. Nova descoberta de alta qualidade foi anunciada hoje pela ANP, que já recebeu neste ano 20 comunicados de descobertas em 2003, sendo 17 em áreas operadas pela Petrobras e três em blocos operados por empresas privadas - uma da Agip, no BM-S-4 (Bacia de Santos), arrematado na Primeira Rodada de Licitações da ANP, e duas da El Paso, no BM-CAL-4 (Bacia de Camamu-Almada), da Segunda Rodada de Licitações. O SEAL-100, bloco em Sergipe no qual a Petrobras descobriu óleo de alta qualidade, faz parte do grupo de áreas da chamada Rodada Zero, cujos contratos de concessão foram firmados em 6 de agosto de 1998 e que tiveram a fase de exploração, inicialmente de três anos, prorrogada por mais dois anos. Segundo a ANP, esses blocos deverão ser totalmente devolvidos pelas concessionárias à agência em agosto deste ano, exceto se forem delimitadas novas áreas de avaliação de descobertas ou efetuadas declarações de comercialidade de descobertas já avaliadas. Eis a íntegra da nota distribuída hoje pela Agência Nacional do Petróleo sobre a descoberta: "A Agência Nacional do Petróleo (ANP) recebeu, no último dia 7 de março, o comunicado da descoberta de uma acumulação de petróleo com 46º API, na Plataforma Continental do Estado de Sergipe, no bloco SEAL-100, área que tem como única concessionária a Petrobras. O poço descobridor foi o 4-BRSA-189-SES, situado a cerca de 29 quilômetros da costa e em lâmina d´água de 1.150 metros. Em janeiro deste ano, a Petrobras já havia comunicado à Agência outra descoberta no bloco SEAL-100, no poço 1-BRSA-178-SES, que produziu óleo com grau API entre 44 e 46. A estimativa preliminar do volume potencial de óleo descoberto nesses dois poços do bloco SEAL-100 é de 1,9 bilhão de barris. Desde 1998, foram comunicadas à ANP quatro descobertas no SEAL-100. As duas comunicadas à ANP este ano estão próximas ao poço 1-BRSA-86-SES, onde foi registrada ocorrência de óleo com 42º API em julho de 2001 e que se encontram atualmente em fase de avaliação de comercialidade pelo concessionário. A ANP recebeu ao todo 20 comunicados de descobertas em 2003, sendo 17 em áreas operadas pela Petrobras e três em blocos operados por empresas privadas: uma da Agip, no BM-S-4 (Bacia de Santos), arrematado na Primeira Rodada de Licitações da ANP, e duas da El Paso, no BM-CAL-4 (Bacia de Camamu-Almada), da Segunda Rodada de Licitações. Nos anos anteriores, foram comunicadas à ANP 39 descobertas em 2002, 88 em 2001, 46 em 2000 e 22 em 1999. O SEAL-100 faz parte do grupo de áreas da chamada Rodada Zero, cujos contratos de concessão foram firmados 6 de agosto de 1998 e que tiveram a fase de exploração, inicialmente de três anos, prorrogada por mais dois anos. Esses blocos deverão ser totalmente devolvidos pelas concessionárias à ANP em agosto deste ano, a menos que sejam delimitadas novas áreas de avaliação de descobertas ou efetuadas declarações de comercialidade de descobertas já avaliadas."