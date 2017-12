Confirmada operação que cria maior empresa de logística da AL A ALL confirmou no final da tarde de hoje que pretende incorporar a Brasil Ferrovias e a Novoeste, operação que resultará na maior empresa de logística independente da América Latina. Segundo aviso ao mercado, o valor implícito na operação, considerando 100% das ações das incorporadas, é de R$ 1,405 bilhão, caso a BNDESPar venha a exercer seu direito de aderir aos contratos que regulam o negócio. Entre os desdobramentos da iniciativa, a ALL disse que encaminhará à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública para aquisição de ações votantes da Ferroban e Ferronorte, mas, dada a reduzida participação dos minoritários nessas companhias, pedirá à autarquia a adoção de mecanismos simplificados da oferta - que serão posteriormente divulgados ao mercado. A conclusão das incorporações, ressalva a ALL, está sujeita a uma série de condições suspensivas, entre elas a obtenção de autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).