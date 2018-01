Confirmada para março redução de álcool à gasolina O Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool publicou nesta quinta-feira (23) no Diário Oficial da União Resolução número 35, que aprova a redução de 25% para 20% do porcentual obrigatório de adição de álcool etílico anidro à gasolina. A redução passa a vigorar a partir de 1º de março e a resolução não menciona prazo. O objetivo é regular a oferta de álcool anidro no mercado interno, para assegurar uma oferta adicional de 100 milhões de litros do produto por mês, em uma tentativa do governo de frear a alta do preço do álcool.