Confirmada pena para ex-dirigentes do Nacional O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro decidiu há pouco, por unanimidade, confirmar a pena aplicada pelo BC aos ex-dirigentes do Banco Nacional, Marcos Magalhães Pinto e Clarimundo Sant´ana, de inabilitação para atuar no sistema financeiro por um prazo de 20 anos. A diretora de Fiscalização do BC, Tereza Grossi, afirmou, ao tomar conhecimento do resultado, que estava muito satisfeita. "O resultado não foi nada diferente do que eu esperava. Estava bem feito", afirmou. O advogado dos ex-dirigentes do Banco Nacional, Nélio Machado, considerou que o julgamento foi "viciado", à medida que teria havido cerceamento à defesa. "O Banco Central não nos deixou apresentar testemunhas durante o andamento do processo administrativo contra Marcos Magalhães Pinto e Clarimundo", disse Machado. A diretora do BC afirmou que nos inquéritos administrativos o BC trabalha apenas com provas documentais. Ela ressaltou, entretanto, que foi dado aos acusados prazo legal de apresentação de defesa, durante o andamento do processo.