Confirmada saída de Luiz Antonio Sampaio da diretoria da CVM O Ministério da Fazenda informou há pouco que o diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Luiz Antonio de Sampaio Campos está deixando o cargo, a pedido. Ele será substituído pelo economista Sérgio Eduardo Weguelin Vieira, que cumprirá mandato até 31 de dezembro de 2008. Vieira é brasileiro nascido no Uruguai, mestre em economia pela The New School for Social Research de Nova York. Ele é funcionário de carreira do BNDES desde 1982 e, desde março de 2003, ocupava a chefia do Departamento do Mercado de Capitais do banco, no qual era responsável pela interface entre as áreas operacionais de renda variável com os agentes financeiros nacionais e internacionais.