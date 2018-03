Confirmado crescimento de 1,4% do PIB americano no trimestre O Departamento do Comércio informou que o dado final sobre o PIB confirmou que a economia norte-americana cresceu 1,4% no quarto trimestre de 2002. O dado ficou de acordo com o prognóstico dos 18 economistas que previam que não houvesse mudança em relação à estimativa anterior, feita há um mês. O PIB dos EUA cresceu 4,0% no terceiro trimestre de 2002 e teve uma expansão de 1,3% no segundo trimestre. As informações são das agências internacionais.