Confirmado leilão para exploração de petróleo O presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Sebastião do Rego Barros, confirmou nesta noite que o sexto leilão de áreas para exploração de petróleo será realizado nesta terça-feira. As dúvidas surgiram por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que alterou a lei do petróleo, retirando das empresas que arrematarem os 913 blocos ofertados o direito da concessão do petróleo. "Está mantido. Acho que já tivemos bastante surpresas para um dia só", afirmou no hotel onde acontecerá o leilão, no Rio.