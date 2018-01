Confirmado prazo para revisão de aposentadoria até dia 30 O Ministério da Previdência Social confirmou nesta manhã o novo prazo para o pedido de revisão das aposentadorias. A nova data é 30 de novembro e não mais amanhã, como anunciou anteriormente o Ministério. Ontem à noite, em reunião com sua equipe, o ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, constatou que a lei que estabeleceu um limite de cinco anos para a revisão das aposentadorias entrou em vigor em 1º de dezembro de 1998. Com isso, o prazo se esgota no fim deste mês.