Conflito na Coreia afetaria PIB global

A Oxford Economics afirma que, embora seja improvável um confronto militar com a Coreia do Norte, seus modelos sugerem que mesmo um conflito curto poderia levar a um “impacto substancial” no crescimento mundial e gerar um grande realinhamento nos preços de importantes ativos.

A consultoria diz que uma resolução pacífica para a tensão atual ainda é o quadro mais provável (mais de 90% de chance), porém também aponta que poderia haver uma escalada militar, provocada por um acidente ou um erro de cálculo, com vida curta e localizada.

Esse conflito breve já poderia causar “dano colateral significativo”. A Oxford Economics afirma que nesse caso haveria um aumento nas tensões entre EUA e China.