Congelamento de remédios vence no fim do ano O acordo estabelecido entre governo e indústrias farmacêuticas garantindo o congelamento dos preços de cerca de mil medicamentos vale só até o fim do ano. Por isso, a partir de sexta-feira os dois lados começam a discutir como evitar os aumentos no setor. Para evitar os reajustes, o governo irá propor a redução de impostos federais para empresas do setor. Um projeto de lei enviado ao Congresso na semana passada prevê a diminuição da carga tributária que é paga pelo setor entre 16% e 20%. Mas, para se beneficiar, os laboratórios terão de assinar um termo comprometendo-se a repassarem essa redução para o preço dos medicamentos. Alguns fabricantes de medicamentos, porém, alegam que não têm reajuste há dois anos. Segundo o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Cláudio Considera, não deverá haver prolongamento da trégua de preços, mas sim um grupo de trabalho que fará a regulamentação do setor, como já estava previsto quando foi o acordo assinado. Setor exige ampla regulamentação Na semana passada, foi apresentado ao grupo um estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que mostra que o setor exige uma ampla regulação e a adoção de políticas interligadas. Segundo o ex-diretor do Departamento de Proteção e Defesa da Concorrência, Caio Mário Neto, é preciso que a regulamentação possibilite a produção de remédios a baixo custo sem desestimular os investimentos no setor. Entre as sugestões, estão a possibilidade de reembolso dos gastos com medicamentos pelos planos de saúde e pelo próprio governo e a obrigatoriedade dos médicos de preescrever remédios genéricos como alternativa para seus pacientes. "A intenção é adotar as 22 medidas definidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Medicamentos", afirmou Considera.