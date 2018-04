Congresso americano aprova pacote econômico de Obama

O Senado dos Estados Unidos aprovou na madrugada deste sábado, 14, o pacote de US$ 787 bilhões de estímulo à economia proposto pelo presidente Barack Obama. O plano agora deve ser enviado à Casa Branca para ser sancionado pelo presidente. A aprovação do pacote no Senado aconteceu poucas horas depois de o plano também ter passado pela Câmara dos Representantes, sem nenhum apoio de deputados do Partido Republicano. Veja também: Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise No Senado, o plano de recuperação econômica foi aprovado por 60 votos a 38, com o apoio de apenas três senadores republicanos. Mesmo com a pouca adesão dos oposicionistas, os três votos foram o suficiente para evitar que os republicanos usassem a tática de obstruir a votação, o que poderia adiar ainda mais sua aprovação. Os membros das duas casas haviam chegado a um acordo sobre o teor da legislação na última quarta-feira, após o Senado ter aprovado um plano que tinha diferenças com o que havia passado pela Câmara dias antes. O presidente Barack Obama, que deve assinar a legislação em uma cerimônia na próxima segunda-feira, afirmou que o pacote - que inclui cortes de impostos, gastos governamentais e projetos em educação, saúde e tecnologia - pode criar ou manter cerca de 3,5 milhões de empregos. "Nós temos uma oportunidade única de transformar a adversidade em oportunidade e usar a crise para transformar nossa economia para o século 21. Estes são os objetivos principais do pacote que enviei ao Congresso", afirmou o presidente antes que a legislação fosse aprovada. Os parlamentares republicanos das duas casas, no entanto, alegam que o plano de Obama traz cortes insuficientes de impostos e pode jogar a economia do país em dívidas. Todos os 176 republicanos da Câmara dos Representantes votaram contra o projeto, assim como sete deputados democratas. Antes que o projeto fosse aprovado pela Câmara nesta sexta-feira, o deputado republicano Mike Pence afirmou que "a única coisa que o pacote de estímulo democrata fará é estimular uma maior presença do governo e mais dívidas". Já o deputado democrata Steny Hoyer afirmou que "milhões de pessoas que perderam o emprego e que não conseguem comprar comida para suas famílias serão auxiliadas pela legislação". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.