Congresso americano critica proposta para queda de subsídio Um relatório do Congresso americano afirma que a proposta dos Estados Unidos para redução de subsídios agrícolas na Rodada Doha é insuficiente e que a maioria dos programas de apoio à agricultura do país está sujeita a contestação na Organização Mundial do Comércio (OMC). No relatório obtido pelo Estado, os pesquisadores Randy Schnepf and Jasper Womach, do departamento de pesquisas do Congresso, afirmam que uma reforma parcial do programa de subsídios, como a proposta pelos EUA na Rodada Doha, seria "apenas uma redução modesta" nas distorções que os subsídios causam no mercado mundial. Os Estados Unidos propuseram uma redução nos subsídios anuais de US$ 19,1 bilhões para US$ 7,6 bilhões. Os subsídios empurram os preços mundiais para baixo, causando prejuízos para países que são competitivos e não subsidiam, como o Brasil. Mas, segundo os pesquisadores, a melhor maneira de corrigir os programas seria uma modificação, e não apenas redução no volume de recursos. Seria necessário eliminar os subsídios relacionados a oscilação de preço e aumento de volume, que são distorcivos. O relatório foi enviado para deputados e senadores no dia 25 de outubro e propõe mudanças nos programas agrícolas como uma forma de evitar problemas futuros na OMC, que exigiriam mudanças nas leis americanas. "Se os Estados Unidos levassem em conta as regras da OMC para subsídios, nós não teríamos problemas na área agrícola", diz André Nassar, gerente-geral do Icone, instituto de estudo de negociações comerciais. Nassar não acredita que o Congresso vá fazer modificações profundas na Lei Agrícola que será votada no ano que vem, mas acha que alguns programas serão alterados para entrar em conformidade com as regras da OMC. Precedente importante De acordo com o relatório, todos os grandes programas de apoio à agricultura dos EUA - milho, soja, algodão, trigo, arroz, amendoim, cevada, sorgo e aveia - poderiam ser alvos de painéis na OMC. A vitória do Brasil no painel do algodão abriu um precedente importante para contestações dos subsídios americanos, afirmam os pesquisadores. E a suspensão por tempo indeterminado das negociações da Rodada Doha pode levar a um crescimento nos painéis. Mas eles não apostam em um grande crescimento nas disputas, porque, segundo o relatório, outros países talvez não consigam contestar os subsídios americanos na OMC, por causa dos altos custos econômicos e diplomáticos de se abrir um painel . "O bem sucedido painel do algodão é uma indicação do grande investimento que o Brasil fez, nos últimos dez anos, em recursos para monitorar questões comerciais e usar o mecanismo de resolução de disputas da OMC. Poucos países, se é que existe algum, têm esses recursos."