Congresso apresentará plano estratégico para agronegócio A Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG) está organizando o primeiro Congresso Brasileiro de Agribusiness, que acontecerá em 12 e 13 de junho em São Paulo. O principal ponto do congresso será a discussão de um plano estratégico para o setor, com perspectiva de longo prazo (até 2010). O plano está sendo preparado por uma equipe de especialistas da Fundação Getulio Vargas, sob a coordenação do economista Paulo Rabello de Castro. Eles estão elaborando um conjunto de cenários e propostas, que mostra os desafios e as oportunidades do setor, além de apontar os meios e os instrumentos para se chegar lá, nas áreas do Executivo, do Legislativo e do setor privado. Segundo o presidente da ABAG, Roberto Rodrigues, o objetivo é estabelecer um horizonte para o agribusiness brasileiro, respondendo perguntas como: em 2010, qual vai ser a demanda de comida no mundo, quem vai produzir e qual é o papel do Brasil? Entre os palestrantes, já estão confirmados, o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes; o secretário Executivo da CAMEX, Roberto Giannetti da Fonseca; e o empresário Antônio Ermirio de Moraes, que participará do painel sobre a Competitividade no Agribusiness Brasileiro. Segundo a Abag, o documento, que deve ser aprovado no Congresso, trará análises de especialistas sobre questões como as disputas comerciais no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), as alterações fundamentais do ambiente legal brasileiro e as transformações recentes do agribusiness mundial. "Pensar globalmente e agir localmente" Coerente com a visão de que é preciso "pensar globalmente e agir localmente", o Congresso debaterá também as estratégias para o desenvolvimento local, indicando metodologias e caminhos para que regiões brasileiras fiquem mais competitivas nos mercados nacional e mundial. Para isso, será apresentado um estudo de caso sobre as estratégias de formação de "agriclusters" para o desenvolvimento regional. Mais informações sobre o evento no site: www.abag.com.br/congresso.htm