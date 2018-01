Congresso aprova mínimo O plenário do Congresso aprovou, em votação encerrada nesta madrugada, a medida provisória que reajustou o salário mínimo para R$ 151. A MP foi aprovada nos termos do projeto de conversão do deputado Armando Monteiro (PMDB-PE), que acatou emenda do PFL prevendo a possibilidade do próximo reajuste do salário mínimo ocorrer entre janeiro e abril do ano que vem. Foram 306 votos favoráveis ao governo e 184 da oposição na Câmara e 48 votos a favor, 20 contrários e 1 abstenção no Senado. O projeto de lei de conversão da MP vai agora à sanção presidencial, segundo apurou reportagem de Nelson Breve. Para entender o problema do mínimo O debate político sobre o salário mínimo muitas vezes esconde a questão econômica. Um aumento do salário mínimo tem impacto nas contas públicas, no sentido de aumentar os gastos, especialmente no pagamento do funcionalismo público e nos gastos da Previdência Social. E qualquer aumento de gastos precisa ser associado a uma receita correspondente. Acontece que muitos governos, especialmente nos municípios, já estão gastando mais do que a lei permite com o pagamento de funcionalismo. Um aumento mais forte do salário mínimo poderia então gerar um aumento do déficit público - quando os gastos dos governos superam as receitas. O Brasil tem acordo com o Fundo Monetário Internacional, que prevê o controle de seus gastos, e um aumento mais forte do salário mínimo poderia comprometer estes acordos, segundo os números do governo. A questão do mínimo é sempre polêmica, porque é quase inaceitável o baixo nível deste piso salarial. Mas o que se precisa discutir antes são questão de equilíbrio de longo prazo da economia, especialmente no que se refere aos gastos públicos, para se chegar num valor coerente. Ao mesmo tempo que a maioria das pessoas quer um salário mínimo digno, esta mesma maioria não está disposta a pagar mais impostos para cobrir novas despesas com funcionários públicos e beneficiários da Previdência. E uma coisa está ligada à outra na contabilidade das contas públicas. É uma questão política delicada de como as pessoas querem distribuir seus gastos. Nesta discussão sempre vem a tona o destino do dinheiro dos impostos, a corrupção, os desperdícios etc. Todos estes temas são importantes, mas uma coisa é a conta final, e outra é a discussão do que é correto e legal. Certamente quando o Brasil conseguir acabar com mazelas como a corrupção e os desperdícios, vai ficar mais fácil pagar um salário mínimo maior, pensando do ponto de vista dos gastos públicos. Mas agora o País vive com estes problemas. E se o mínimo subir acima de um patamar - que o governo diz ser os R$ 151, e a oposição diz que poderia ser mais - , vai ser necessário subir os impostos para cobrir o aumento dos gastos públicos. Do ponto de vista privado, as coisas são diferentes. Na prática, se o mercado de trabalho estiver com muita oferta de mão-de-obra, os salários caem. Se estiver com baixa oferta, os salários sobem. O mínimo é um referencial apenas, que não prevalece se o mercado tem falta de trabalhadores. Por outro lado, o Brasil já é um País que tem enfrentado um crescimento grande do mercado informal de trabalho. Se o salário mínimo for exagerado, mais empregadores vão preferir viver na ilegalidade. O emprego formal cairia nesta situação. Não se impõe o salário mínimo à força. É preciso ver qual é a demanda e a oferta de trabalho. E se o salário mínimo não for compatível com estas forças, ou o salário fica acima do mínimo, ou aumenta a informalidade do mercado de trabalho, para que os gastos com salários caiam. É isso que o mercado de trabalho tem mostrado, coerente com a famosa lei econômica da oferta de da procura.