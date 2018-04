Congresso argentino aprova lei que dificulta saques A Câmara dos Deputados da Argentina sancionou na madrugada desta quinta-feira uma lei que determina que os recursos presos no "corralito" (semicongelamento dos depósitos bancários) só podem ser liberados por decisões judiciais de última instância. Até então, os correntistas conseguiam liberar o dinheiro preso nos bancos com liminares. A aprovação permitirá o fim do feriado bancário ainda hoje. A votação teve 92 votos a favor, 57 contra e 34 abstenções. A proposta dá tempo ao governo e aos bancos para que possam achar novas alternativas que garantam que o sistema financeiro não sofra um colapso com a fuga de recursos, já que as decisões definitivas de cada ação devem demorar meses. De janeiro até o dia 18 de abril, os bancos argentinos teriam perdido algo em torno de US$ 7,4 bilhões com a sangria de recursos provocada pelas decisões judiciais contra o "corralito".