Congresso argentino elimina imposto sobre importação de diesel O Congresso argentino aprovou ontem à noite uma medida de emergência para eliminar o imposto sobre importação de óleo diesel numa tentativa de manter a frota agrícola em operação e conter a alta dos preços do combustível no mercado doméstico. Ao mesmo tempo, os parlamentares sugeriram que a lei aprovada é a primeira de um conjunto de leis para regular o setor de energia. A Câmara dos Deputados votou pela isenção do imposto sobre importação de diesel uma vez que os fazendeiros estão enfrentando problemas com os preços elevados e a escassez do combustível. "A nova lei é uma medida de emergência", disse Arturo Lafalla, presidente da Comissão de Energia e Combustível da Câmara argentina. "Mas ainda há muito para ser feito", acrescentou. Leia o especial