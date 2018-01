Congresso deixa de votar meta fiscal de 2017 por falta de quórum

BRASÍLIA - O presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), anunciou nesta terça-feira, 2, o encerramento da sessão conjunta por falta de quórum sem a apreciação do projeto que revisa a meta fiscal de 2017.

Renan anunciou que na próxima segunda-feira, 8, vai decidir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o dia da próxima reunião do Congresso.

Os parlamentares apreciaram apenas os 14 vetos por meio de cédulas eletrônicas, mas, por falta de acordo com a oposição e em razão do baixo quórum, não se avançou na pauta com a votação dos destaques aos vetos, de outras propostas e da nova meta fiscal para o próximo ano.

Os vetos trancam a pauta do Congresso e, por isso, qualquer outra matéria só poderá ser apreciada posteriormente.

A sessão conjunta desta terça-feira começou duas horas depois de ser aberta, à espera do número mínimo de 257 deputados e 41 senadores. A principal pauta de votação era o projeto que revisa a meta fiscal de 2017.

Durante a sessão, Renan chegou a fazer um apelo em plenário a fim de garantir a presença dos parlamentares.