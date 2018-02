Congresso deve discutir norma para dados bancários O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), afirmou hoje que a Comissão Representativa do Congresso - responsável pelas decisões do Legislativo durante o recesso - está de sobreaviso para uma eventual reunião de discussão sobre o projeto de decreto legislativo que sugere a revogação da norma do Banco Central (BC) que obriga os bancos a fornecerem à Receita Federal os dados da movimentação financeira de pessoas físicas e jurídicas. Garibaldi disse que ainda não sabe quando a reunião da comissão será realizada, porque muitos dos seus integrantes não estão em Brasília. O senador adiantou que conversará com os líderes partidários sobre o projeto de decreto legislativo, apresentado pelo deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP). A norma da Receita tem o objetivo de compensar a extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que facilitava o acesso da Receita a indícios de irregularidades. Garibaldi informou que já encaminhou o projeto à Assessoria Jurídica do Senado para que esta emita um parecer.