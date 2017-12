Congresso deve receber modelo elétrico semana que vem O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, disse hoje que o novo modelo do setor elétrico, que vem sendo desenhado pelo Ministério, será encaminhado ao Congresso Nacional na próxima semana. Tolmasquim afirmou também que a decisão sobre se a forma de encaminhamento será por medida provisória ou por projeto de lei ainda está sob análise da Casa Civil. "Não tem muita diferença entre uma e outra", disse o secretário. "No fundo, o modelo será debatido no Congresso de uma forma ou de outra." O secretário disse também que o ministério já concluiu a fase de captação de propostas junto às entidades representativas do setor elétrico. O secretário evitou comentar uma reportagem publicada hoje que traz informações sobre a minuta que está sendo definida pelo ministério. "Não vou comentar documentos apócrifos", disse Tolmasquim. "O ministério ainda não publicou seu documento." Questionado sobre se a minuta publicada não era verdadeira, ele ressaltou mais uma vez que se trata apenas de um documento "apócrifo", ou seja, sem autenticidade.