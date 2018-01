Congresso dos EUA adia votação de sistema de preferências A Câmara de Representantes dos Estados Unidos decidiu adiar para esta sexta-feira a votação de uma prorrogação até 30 de junho de 2007 das preferências tarifárias para Peru, Colômbia, Equador e Bolívia, disseram fontes legislativas. O projeto prorroga as preferências tarifárias durante outros seis meses para os países que assinarem acordos comerciais com os EUA. "Não haverá votação esta noite. A sessão continuará nesta sexta-feira", disse um porta-voz da Câmara. A extensão da Lei de Preferências Tarifárias Andinas e Erradicação de Drogas (ATPDEA), que vence dia 31, faz parte de um acordo fechado no Congresso na última madrugada. Depois de aprovada pela Câmara de Representantes, a medida vai para o Senado, que prevê uma votação no mesmo dia. A medida está incluída em um conjunto de outras ações comerciais que também prorroga por dois anos o Sistema de Preferências Generalizadas (SGP), do qual se beneficiam muitos países em vias de desenvolvimento. A medida oferece "um equilíbrio entre a criação de oportunidades econômicas nos EUA e ao mesmo tempo assegura que nossos fabricantes não se vejam afetados pelo comércio exterior", disse o presidente do Comitê de Meios e Arbítrios da Câmara Baixa, o republicano Bill Thomas. Os EUA adotam desde 1991 uma série de preferências tarifárias para as nações andinas como reconhecimento por sua cooperação na luta contra o tráfico de drogas. Os países beneficiados podem exportar vários produtos ao mercado americano livres de tarifas. Representantes dos países andinos têm pressionado o Legislativo americano para que estenda o acordo e assim proteja centenas de milhares de postos de trabalho na região andina. O projeto de lei permite uma segunda extensão de seis meses se os legislativos de Peru e Colômbia, da mesma forma que o dos EUA, ratificarem os acordos comerciais já assinados. A Colômbia assinou um acordo comercial com os EUA em 22 de novembro, que o Congresso americano submeterá a votação na próxima legislatura que começa em 4 de janeiro de 2007. O acordo entre Peru e EUA recebeu o apoio dos legisladores americanos num "voto de teste", mas também tem que ser submetido ao plenário do Congresso no próximo ano. A medida em votação elimina a possibilidade de uma segunda prorrogação de seis meses para o Equador e Bolívia, que não assinaram acordos comerciais nem mostraram intenções de negociar. Entre outros elementos, a medida também normaliza as relações comerciais com o Vietnã e estende as preferências tarifárias para o Haiti e os países da África Subsaariana.