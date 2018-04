Congresso dos EUA chega a acordo sobre lei agrícola Negociadores da Câmara dos Deputados e do Senado dos Estados Unidos chegaram ontem à noite a um acordo sobre a estrutura final da Farm Bill (projeto de lei agrícola). Segundo Larry Combest, presidente do Comitê Agrícola da Câmara, agora o acordo será examinado pelo Comitê de Orçamento do Congresso para assegurar que ele se ajusta ao limite de gastos de US$ 73,5 bilhões nos próximos seis anos. Combest, que é deputado republicano do Texas, e outros negociadores se recusaram a dar mais detalhes sobre o acordo alcançado ontem. Deputados e senadores do comitê de negociação se reunirão novamente hoje e vão confirmar que o acordo final pode ser fechado. Anteontem, o presidente do Comitê de Agricultura dos Senado, o democrata Tom Harkin, de Iowa, disse que uma nova Farm Bill estava "basicamente pronta". Harkin tinha dito que os membros do comitê tinham diferenças sobre questões como preços mínimos de commodities como soja e milho, mas concordaram em fixar em US$ 360 mil por ano o teto de pagamentos de subsídios a cada agricultor e em destinar US$ 2 bilhões para programas de conservação. Depois que o projeto final for aprovado pelo Comitê de Orçamento do Congresso, será enviado para votação na Câmara e no Senado e depois enviado ao presidente americano George W. Bush. As informações são da Dow Jones.