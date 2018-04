Congresso dos EUA chega a acordo sobre plano de ajuda de Obama

Ambas as casas do Congresso americano chegaram a um acordo nesta quarta-feira sobre o plano proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para estimular a economia do país. O líder da maioria no Senado, Harry Reid, disse que o acordo "aparou as arestas" entre a versão aprovada na Câmara dos Representantes, de US$ 820 bilhões, e a de US$ 838 bilhões aprovada pelo Senado. O valor do pacote foi reduzido para US$ 789 bilhões e inclui gastos e cortes de taxas com o objetivo de resgatar a economia americana. O texto final pode ser votado na manhã de quinta-feira. O presidente Obama deve então ratificar o projeto, tornando-o lei. O democrata Harry Reid afirmou que o pacote deve gerar cerca de 3,5 milhões de empregos. Ele disse também que mais de um terço do pacote deve ser destinado ao corte de taxas e incentivos para a classe média do país. "O acordo que conseguimos cria mais empregos que o texto aprovado pelo Senado e custa menos do que o pacote aprovado pela Câmara", disse ele. A Câmara dos Representantes aprovou o pacote no final de janeiro, sem contar com o apoio dos republicanos. Nesta terça-feira, o Senado aprovou uma nova versão do programa por 61 a 37 votos, com pouco apoio dos republicanos. Representantes das duas casas tiveram que chegar a um texto comum, que deve ser submetido à votação tanto na Câmara dos Representantes como no Senado. Obama pressionou o Congresso esta semana a agir rápido. Ele disse que queria sancionar a lei já neste final de semana. O pacote inclui ajuda para as vítimas da recessão na forma de benefícios aos desempregados, tíquetes para alimentação, cobertura médica, além de outras medidas. Estados que correm o risco de cortar seus investimentos sociais devem receber bilhões de dólares. O senador democrata Max Baucus havia dito que 35% do total deveria ser destinado a incentivos fiscais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.