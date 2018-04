Congresso dos EUA marca para 6a votação de pacote de estímulo Líderes democratas no Senado e na câmara dos deputados dos Estados Unidos concluíram na quinta-feira os detalhes de cortes tributários e gastos governamentais do pacote de estímulo econômico de 789 bilhões de dólares, e decidiram votar o projeto no início da sexta-feira. "Espero uma votação amanhã", disse o líder da maioria na Câmara, Steny Hoyer, a jornalistas. A presidente da casa, Nancy Pelosi, afirmou que a votação será "histórica e provocará transformações". O momento em que a votação deve acontecer no Senado não estava tão claro, mas Richard Durbin, segundo na hierarquia dos senadores democratas, disse acreditar numa votação na noite de sexta-feira, o que ficaria dentro do prazo estabelecido pelo presidente Barack Obama para aprovar o pacote antes do próximo fim de semana de feriado. O pacote final inclui 507 bilhões de dólares em gastos e recursos para programas sociais, assim como 282 bilhões de dólares em cortes de impostos, número menor do que o pretendido pelos republicanos e que levou a maioria deles a se opor ao pacote. (Reportagem adicional de Jeremy Pelofsky e Donna Smith)