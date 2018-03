Congresso dos EUA precisa aprovar reforma financeira, diz Fed

O presidente do Fed, Ben Bernanke, pediu nesta sexta-feira, 23, ao Congresso dos Estados Unidos que atue em direção à aprovação de reformas financeiras, paralelamente ao trabalho do banco central para implementar uma série de medidas para ajudar a sustentar o sistema financeiro.

"Não podemos perder de vista a necessidade de reorientar a supervisão e fortalecer nosso atual arcabouço regulatório e legal para evitar o reaparecimento de eventos semelhantes aos dos últimos dois anos", disse. "Reguladores e supervisores podem ter uma importante participação, mas uma reforma financeira ampla exige a atuação do Congresso", afirmou o presidente do banco central, segundo informações da agência Dow Jones.

"Uma ação legislativa é necessária para criar novos mecanismos de supervisão do sistema financeiro, como um todo", afirmou Bernanke. O presidente do BC norte-americano participa de uma conferência em Chatham, Massachusetts, organizado pelo Fed de Boston. A conferência pretende explorar os motivos da crise financeira dos últimos dois anos e o que pode ser feito para evitar que se repita no futuro.

Bernanke não fez qualquer comentário sobre economia e política monetária em seu discurso. Mas afirmou que as condições financeiras melhoraram consideravelmente. Segundo ele, a crise financeira está se arrefecendo.