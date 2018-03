Congresso e guerra ditam ritmo do mercado Os bons indicadores da economia, principalmente o saldo da balança comercial superior a US$ 3 bilhões acumulado no ano e o vistoso superávit fiscal (receitas menos despesas públicas, sem incluir a conta de juros) contabilizado nos dois primeiros meses do ano, podem oferecer relativa blindagem ao mercado financeiro doméstico em relação ao cenário de guerra no Iraque e ao estresse mais aguçado dos demais mercados internacionais. A evolução do conflito no Oriente Médio, contudo, não vai sair do foco dos investidores, que, com o mesmo interesse, estarão acompanhando, internamente, as votações no Congresso. O diretor de Tesouraria do Banco Santos, Clive Botelho, comenta que, apesar do turbulento quadro externo, a percepção de indicadores positivos da economia brasileira pelos investidores internacionais está possibilitando que empresas e bancos lancem bônus (títulos de renda fixa) no exterior e tragam dólares ao País. "É por isso que o dólar está recuando." Botelho afirma que, por enquanto, as incertezas provocadas pela guerra no Iraque não interromperam o fluxo de divisas ao Brasil, que, entre os chamados mercados emergentes, tem sido o preferido dos investidores por causa também das taxas e dos preços de ativos. Um fator que poderia mudar esse humor seria uma duração demasiadamente longa da intervenção anglo-americana no Iraque que prejudique o índice de confiança dos americanos e a recuperação econômica do mundo. Mas não apenas isso. Um fator importante para a manutenção do otimismo em relação ao País será a resposta do Congresso à votação de reformas, a começar pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 53 para modificar o artigo 192 da Constituição que trata do sistema financeiro. "Essa votação vai ser um aperitivo, um termômetro da articulação política do governo para a votação de outras reformas, como a previdenciária e a tributária, que o governo Lula prometeu enviar ao Congresso em abril." A proposta terá de ser votada até quarta-feira, sob pena de sair da pauta para dar lugar a 20 medidas provisórias em vencimento que aguardam a votação pelos parlamentares. Uma derrota do governo nessa votação pode repercutir negativamente no mercado financeiro, diz Botelho, porque indicaria a dificuldade que o governo pode enfrentar para tocar outras reformas. A aposta no sucesso das reformas tem sido, ao lado dos resultados positivos na balança comercial e nas contas públicas, o fator alimentador de otimismo em relação ao País. O calendário para esta semana aponta, ainda, a divulgação, amanhã, do resultado da balança comercial na quarta semana do mês e, terça-feira, do saldo fechado de março. Na quinta-feira, será conhecido a inflação pelo IPC da Fipe em março.