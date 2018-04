Congresso é novo foco de resistência a Duhalde Apesar de ter garantido que o novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, goza de amplo apoio político, o presidente Eduardo Duhalde está longe de ter solucionado seus problemas. No caminho para levar à prática os compromissos assumidos por ele e pelos governadores das províncias no acordo assinado na quarta-feira, há pela frente a resistência de parlamentares governistas e também da oposição, que nas últimas horas apresentaram críticas aos projetos que o presidente espera ver aprovados nesta semana pelo Congresso. Duhalde deu posse hoje de manhã a Roberto Lavagna na Casa Rosada, e minutos depois partiu para a residência presidencial de Olivos para comandar uma reunião com o gabinete, governadores das províncias e parlamentares. Antes da posse de Lavagna, Duhalde disse que na segunda ou terça-feira deverá anunciar um novo plano econômico, e admitiu a possibilidade de fazer outras mudanças no seu Ministério. Antes de dirigir-se a Olivos, Lavagna afirmou que vai trabalhar todo o fim de semana para "tomar pé da situação, analisar algumas idéias e começar a formar a equipe" que o acompanhará em sua gestão como substituto de Jorge Remes Lenicov, que renunciou na terça-feira, depois que o Congresso se negou a aprovar o Plano Bônus, ou Novo Bonex. Lavagna deve decidir qual o sistema de câmbio aplicará na Argentina. Nos últimos dias ganhou força a proposta de câmbio fixo. No entanto, assessores de Lavagna já deixaram escapar que o novo ministro prefere a criação de um sistema de bandas cambiais, com intervenções do Banco Central para sustentar o valor do peso em relação ao dólar. O presidente Eduardo Duhalde assegurou hoje ter "bastante apoio" dos governadores e descartou abandonar o cargo antecipadamente: "Na realidade, todos os governadores estão convencidos de que teremos de continuar, e de que seria um salto no vazio e uma irresponsabilidade deixar a Argentina sem governo. Seria absurdo." Duhalde firmou um acordo de 14 itens na quarta-feira com os governadores, no qual são detalhadas as principais políticas que o governo deverá seguir nos próximos meses. Mas, apesar de a assinatura do documento junto com os governadores ter sido destacada como um avanço político para Duhalde, o presidente encontra-se cada vez mais debilitado, e a partir desse acordo terá de negociar ponto a ponto suas políticas com as lideranças provinciais. Para Duhalde, o caminho que a Argentina deve seguir é o do Fundo Monetário Internacional (FMI), porém nem todos em seu governo parecem pensar o mesmo. Os deputados do seu partido, o Partido Justicialista (peronista), lhe apresentaram um documento com críticas aos principais projetos de lei propostos pelo Poder Executivo, e já anteciparam que farão modificações. Os dois principais projetos - a eliminação da Lei de Subversão Econômica e a modificação da atual Lei de Falências - atendem a exigências do FMI em sua negociação com o governo com vistas a um novo acordo. O governador da Província do Chaco, Angel Rozas, da União Cívica Radical (UCR), garantiu que o seu partido não aprovará um plano que esteja 100% alinhado com o que exige o FMI. Segundo porta-vozes do governador, "primeiro queremos um plano produtivo, para depois negociar com o Fundo". Já o governador da Província de Buenos Aires, a maior e mais rica do país, Felipe Solá, assegurou que a saída para a Argentina passa pela "recuperação da confiança, sem o que os argentinos acreditam que não têm rumo". "E isso é o que deve fazer o novo ministro de Economia."