Congresso e STF discordam sobre teto do funcionalismo A possibilidade de o teto salarial do funcionalismo público da União ultrapassar os R$ 17,3 mil, conforme declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Maurício Corrêa, surpreendeu o Congresso Nacional. O deputado José Pimentel (PT-CE), que foi relator e um dos negociadores da reforma da Previdência, assegurou hoje que, em nenhum momento, foi levantada a hipótese de um teto maior, que pode ultrapassar R$ 23 mil. Já o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) classificou como "absurda", "despropositada" e "um deboche" a proposta de aumentar o valor. Pela reforma da Previdência, o teto salarial é a remuneração de ministro do Supremo. "Em todas as reuniões que tivemos, o ministro Maurício Corrêa nos comunicou que o maior salário no Supremo era de R$ 17,3 mil", afirmou Pimentel. Ele ponderou ainda que, durante as discussões para definir o valor do subteto salarial do Poder Judiciário nos Estados, foi levado em consideração o salário de R$ 17,3 mil. A reforma estabelece que o teto do Judiciário estadual é limitado a 90,25% da remuneração de ministro do Supremo. Ou seja: um desembargador poderia ganhar, no máximo, R$ 15,6 mil. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) utiliza os mesmos argumentos do deputado José Pimentel (PT-CE) para contestar a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Maurício Corrêa, de que o teto salarial do funcionalismo será superior a R$ 17,3 mil, podendo ser superior a R$ 23 mil. "Parece um deboche achar que o teto de R$ 17,3 mil é baixo para o Brasil. O Maurício Corrêa contribui para ampliar essa visão de que existe uma distância entre o Judiciário e a população", criticou o petista. "O ministro não alertou, em nenhum momento, para a possibilidade de o teto ser outro, durante todo o debate que foi feito na discussão da reforma da Previdência", afirmou Pimenta, ao lembrar que foram realizadas várias reuniões com representantes do Judiciário, das quais Corrêa participou. Corrêa decidiu marcar para o dia 5 de fevereiro uma sessão do Supremo para fixar o valor do teto salarial do funcionalismo público da União. A expectativa era de que ele próprio definisse o valor do teto, conforme prevê o texto da reforma da Previdência. "O ministro Corrêa poderia, por um ato unilateral, fixar o valor do teto", observou José Pimentel. Pela reforma da Previdência, que entra em vigor dia 1º de janeiro, o maior salário pago pelos cofre s da União é limitado à remuneração de ministro do Supremo. Mas Corrêa admitiu que o teto não deverá ficar em R$ 17,3 mil e avisou que são três as hipóteses estudadas pelos ministros para definir o novo valor: R$ 19,1 mil, R$ 20,3 mil ou R$ 23,3 mil.