Congresso recebe amanhã proposta do Orçamento-2004 O ministro do Planejamento, Guido Mantega, informou hoje que entregará amanhã ao Congresso Nacional, às 15h30, a proposta de Orçamento da União para 2004 e o Plano Plurianual de Investimentos para o período 2004-2007. Segundo o ministro, ainda não está definido se a entrevista coletiva sobre os dois projetos será feita logo após a reunião ministerial, que será das 9 às 13 horas, no Palácio do Planalto, ou após o envio ao Congresso. Mantega está no Ministério da Fazenda para a reunião do Conselho Monetário Nacional.