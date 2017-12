Conheça a importância de fazer seguro de viagem O seguro de viagem proporciona assistência médica em caso de enfermidade ou acidente, cobertura de gastos com medicamentos e serviços odontológicos, indenização suplementar à da companhia aérea por perda de bagagem, ajuda em caso de perda de documentos, serviços de localização e identificação de bagagens, auxílio jurídico e até traslados do corpo, em caso de morte. Este tipo de apólice não assume os riscos de catástrofes naturais, como furacões e terremotos. O seguro de viagem pode ser feito na própria agência de viagem, em bancos e em corretoras. Antes de escolher, é importante comparar os serviços oferecidos. Os contratos geralmente duram o tempo da viagem, mas também podem cobrir todas as viagens durante um ano inteiro, produto voltado para pessoas que viajam ao exterior com freqüência. Este seguro pode ser individual ou familiar. O contrato especifica as coberturas e os números de telefone que atendem o segurado no exterior. Caso precise de atendimento de urgência em instituições não-credenciadas, o segurado pode solicitar reembolso dentro do limite de cobertura garantido. Telefones Para sua maior tranqüilidade, o viajante deve ter sempre à mão os telefones e contatos com a seguradora. E deixe esta informação junto às crianças que estiverem sob sua responsabilidade na viagem, se possível num crachá, para eventuais emergências. Confira nos links abaixo mais informações sobre viagens internacionais.