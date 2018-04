Conheça as promoções e gaste menos com o celular O usuário de telefone celular que paga contas altas deve ficar atento às promoções realizadas pelas operadoras do setor. Existem planos promocionais que beneficiam especialmente o consumidor que gasta muito com ligações de celulares. O consumidor pode recorrer a estes planos, principalmente agora que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que as tarifas terão aumento médio de 9,9%, a partir de fevereiro. Em São Paulo, as operadoras BCP Telecomunicações e Telesp Celular oferecem alguns planos com descontos nas tarifas e serviços adicionais. Na Telesp Celular, os descontos chegam até 50% em ligações feitas entre telefones da própria operadora. Os planos são indicados para aquelas pessoas que utilizam bastante o celular durante todo o dia. BCP A BCP tem uma série de planos alternativos para os consumidores maximizarem seus gastos com o celular pós-pago. São planos que servem para clientes que utilizam o celular de 15 minutos por mês até 2 mil minutos por mês. Confira no quadro abaixo os planos da BCP para gastar menos com o celular. Plano de Serviço Plano de Serviço Preço Minutos inclusos Preço dos minutos excedentes * Serviços disponíveis Plano BCP 15 R$ 30,00 15 R$ 0,59 Caixa postal digital Plano BCP 50 R$ 55,84 50 R$ 0,51 Caixa postal digital Plano BCP 100 R$ 74,99 100 R$ 0,49 Caixa postal digital Plano BCP 200 R$ 108,99 200 R$ 0,47 Caixa postal digital Plano BCP 300 R$ 141,99 300 R$ 0,46 Caixa postal digital e BCP Connect Plus com Digimail Plano BCP 400 R$ 170,99 400 R$ 0,42 Caixa postal digital e BCP Connect Plus com Digimail Plano BCP 500 R$ 194,99 500 R$ 0,38 Caixa postal digital e BCP Connect Plus com Digimail Plano BCP 600 R$ 214,99 600 R$ 0,35 Caixa postal digital e BCP Connect Plus com Digimail Plano BCP 700 R$ 233,84 700 R$ 0,33 Caixa postal digital e BCP Connect Plus com Digimail Plano BCP 1000 R$ 300,00 1000 R$ 0,29 Caixa postal digital e BCP Connect Plus com Digimail Plano BCP 2000 R$ 400,00 2000 R$ 0,19 Caixa postal digital e BCP Connect Plus com Digimail * Tarifa paga em chamadas locais para telefones fixos Telesp Celular Na Telesp Celular, existem algumas opções para o consumidor que pretende gastar menos. Para os clientes que têm o telefone pré-pago Baby MTV, a operadora oferece desconto de 50% na tarifa para ligações realizadas das 20 às 8 horas para celulares da própria Telesp Celular. O cliente que utilizar o telefone neste período paga R$ 0,40. A tarifa normal para o restante do dia custa R$ 0,80. Já para quem tem o telefone pré-pago Peg&Fale Gol, o desconto é de 50% para ligações feitas para outros celulares da Telesp Celular durante os campeonatos Paulista, Brasileiro ou equivalentes. O desconto é válido para ligações efetuadas às quartas-feiras, das 20 horas às 24 à meia-noite, e aos sábados e domingos, durante todo o dia. Já para quem utiliza o telefone pós-pago, a Telesp Celular tem planos mensais de assinatura que dão direito ao cliente a fazer de 50 a 900 minutos de chamadas mensais. Confira no quadro abaixo os planos de assinatura da Telesp Celular Multi. Plano de Serviço Plano de Serviço Preço Minutos inclusos Preço dos minutos excedentes * Serviços disponíveis Light 50 R$ 55,00 50 R$ 0,54 Identificador de chamada, transferência temporária de chamadas, chamada em espera e correio de voz com 10 mensagens Standard 100 R$ 78,00 100 R$ 0,44 Identificador de chamada, transferência temporária de chamadas, chamada em espera e correio de voz com 20 mensagens Plus 150 R$ 95,00 150 R$ 0,40 Identificador de chamada, transferência temporária de chamadas, chamada em espera e correio de voz com 20 mensagens Special 300 R$ 145,00 300 R$ 0,38 Identificador de chamada, transferência temporária de chamadas, chamada em espera e correio de voz com 30 mensagens Super 600 R$ 235,00 600 R$ 0,36 Identificador de chamada, transferência temporária de chamadas, chamada em espera e correio de voz com 30 mensagens Total 900 R$ 310,00 900 R$ 0,34 Identificador de chamada, transferência temporária de chamadas, chamada em espera e correio de voz com 30 mensagens * Valor das ligações feitas para telefones fixos ou celulares da Telesp Celular.