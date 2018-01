Conheça os planos de previdência privada O mercado de previdência privada se divide em dois segmentos: as Entidades Fechadas de Previdência Privada (EFPP), mais conhecidas como Fundos de Pensão, e as Entidades Abertas de Previdência Privada (EAPP). É a este último que pertencem os planos disponíveis para qualquer pessoa. Para participar de um plano de previdência fechada é preciso ter vínculo empregatício com a empresa patrocinadora. Alguns planos são patrocinados simultaneamente por várias empresas. Regra geral, as empresas pagam uma parte da contribuição para formação do capital do associado nos planos fechados. É uma forma de dar benefício indireto ao trabalhador que fica na empresa. O usuário que se dirige a um banco, corretora ou empresa específica para adquirir um plano está participando do mercado de previdência privada aberta. Para mais informações e orientações sobre esse mercado, pesquise no link abaixo.