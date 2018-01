Conheça os prazos para guardar documentos Existe um prazo legal para conservar documentos de acordo com Código Civil. A lei regula o período em que os documentos podem ser necessários no caso de uma reclamação ou problema judicial. Passado o prazo previsto em lei, o credor perde o direito de reclamar a cobrança. Os comprovantes de pagamentos são necessários também para a comprovação de faturamento da conta em casos de cobrança indevida. Os prazos variam de 1 até 20 anos. Confira abaixo por quanto tempo devem ser guardados os comprovantes de pagamentos de algumas contas públicas e privadas, segundo o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor): - Aluguel: cinco anos. - Cartão de crédito: o comprovante de cada compra deve ser guardado até a chegada da fatura. Não é necessário guardar faturas de meses anteriores. - Condomínio: 20 anos. O consumidor que não pretende acumular papéis pode exigir, a cada 12 meses, uma declaração da administradora que comprove os pagamentos do período. No caso do locatário, a manutenção dos comprovantes de pagamento também é importante para comprovar ao locador o cumprimento do contrato, quando o condomínio é responsabilidade do locatário. - Consórcio: os comprovantes devem ser guardados até a quitação total das cotas e a liberação da alienação fiduciária incidente sobre o veículo ou bem material. - Contas de água, luz, telefone e gás: por precaução, o Idec recomenda ao consumidor guardar os comprovantes de pagamento por um ano. O coordenador do Idec, Marcos Diegues, ressalta, porém, que quando a conta destes serviços não é quitada na sua data de vencimento, o consumidor costuma receber um aviso de inadimplência. - Convênio médico e planos de saúde: 20 anos. Este é o prazo de prescrição para exigir na Justiça a devolução de eventuais pagamentos indevidos como casos de aumentos abusivos. - Imóveis: O consumidor deve guardar os comprovantes de pagamento até que seja feito o registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis. - Mensalidade escolar: um ano. O consumidor pode utilizar os pagamentos mensais para discutir e comprovar as formas de reajuste utilizadas por faculdades e escolas. Porém, se as mensalidades forem declaradas no Imposto de Renda, com o objetivo de dedução, é necessário guardar estes recibos por cinco anos. - Notas fiscais: o consumidor deve guardar as notas fiscais pelo menos até a validade da garantia dada pelo fornecedor do produto ou serviço. O ideal, segundo o Idec, é guardar a nota durante toda a vida útil do produto ou enquanto o serviço for prestado, pois o prazo de reclamação começa a ser contado a partir do momento que aparece o defeito oculto do produto. - Imposto de Renda: cinco anos, contados do primeiro dia útil do ano seguinte ao do pagamento. É preciso guardar também todos os recibos declarados no IR neste período.